Siracusa, il commiato del prefetto Giuseppe Castaldo

Oggi il commiato ufficiale del prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, alla città, alle autorità civili, alle realtà economiche e sociali prima di lasciare Siracusa per trasferirsi a Pisa.

"Esercitando le funzioni di Prefetto in questa provincia - scrive Castaldo - ho imparato a conoscerla e ad apprezzarla. In questo periodo di permanenza ho tentato di dare risposte alle domande dei cittadini su temi cruciali come la sicurezza e crescere nel benessere. Nel mio impegno - continua - ho ricevuto la massima collaborazione di tutte le componenti istituzionali, sociali ed economiche della provincia".

Poi i ringraziamenti ai sindaci, ai rappresentanti delle forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco che "hanno consentito il superamento delle criticità, soprattutto di protezione civile che si sono presentate". Saluti anche per i vertici dell'autorità giudiziaria, per i dirigenti e il personale della Prefettura, per i sindacati, gli enti pubblici, autorità civili, militari e religiose, alle organizzazioni dell'economia, del lavoro, del volontariato, della cultura e delle professioni, oltre che per gli operatori dell'informazione.

"Conserverò un ricordo indelebile di questa comunità di cui sin dall'inizio - conclude Castaldo - mi sono sentito parte".