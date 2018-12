Siracusa, tenta di rubare grondaie in rame dal negozio Unieuro: arrestato

Avrebbe tentato di rubare rame dal negozio Unieuro in via Elorina. Si tratta di Paolo Giuga, pregiudicato, disoccupato, siracusano, 42 anni, finito in manette per furto aggravato di materiale ferroso.

L'uomo è stato notato dai Carabinieri durante un pattugliamento, mentre era intento a smontare una grondaia in rame.

Bloccato, è stato sottoposto a perquisizione. All’interno del veicolo del Giuga, sono state rinvenute ulteriori 2 grondaie in rame dalla lunghezza di 3 metri ciascuna con diametro di 12 centimetri, staccate poco prima dalla parete esterna del negozio. La refurtiva, del peso complessivo di circa 20 chili, è stata interamente sottoposta a sequestro.

L’arrestato è stato condotto al carcere Cavadonna.