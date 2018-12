Siracusa, il sindaco Italia riceve il “Match ball” neo promosso in A1 di tennis

Sono stati ricevuti dal sindaco Francesco Italia, a Palazzo Vermexio, nella Sala verde, atleti e dirigenti del “Match ball” neo promosso nella A1 di tennis.

Apprezzamenti da parte del sindaco Francesco Italia, il quale ha dichiarato: "Per il risultato raggiunto che- ha detto Italia- completa un percorso di crescita sportivo che in pochi anni vi ha portati dalla C alla massima serie. Un percorso non solo del singolo ma della squadra che continua a sfornare talenti locali nel solco di una tradizione sportiva che la città ha sempre mantenuto".

Assieme al capitano non giocatore Nico De Simone, erano presenti gli atleti con in testa Antonio Massara, numero 500 del circuito ATP, Ettore Zito, Lele Sammatrice, Alessio Siringo, il presidente e il suo vice, Paola e Sabrina Cortese.

Al termine dell'incontro il Sindaco ha consegnato a De Simone una targa ricordo.

La promozione del “Match Ball” in A1 sarà festeggiata con un'esibizione della squadra su un'area pubblica che sarà individuata nei prossimi giorni. Testimonial d'eccezione dovrebbe essere un nome di prestigio del tennis nazionale.