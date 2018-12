Noto, maestra elementare sospesa dopo denuncia dei genitori: strattonamenti e schiaffi ai bambini. IL VIDEO

Una maestra elementare di Noto è stata sospesa per 12 mesi dall’esercizio del pubblico ufficio con l'accusa di maltrattamenti con l’aggravante d’aver commesso il fatto su alunni di un Istituto Scolastico di istruzione primaria. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L'indagine è partita dalla denuncia sporta dai genitori di due bambini, preoccupati per l’atteggiamento inquieto manifestato dai loro figli ogni qualvolta sapevano che in classe vi fosse la maestra. La Procura di Siracusa ha autorizzato l'attività tecnica di intercettazione ambientale e l'installazione di una telecamera all’interno dell’aula. I servizi di osservazione e monitoraggio, curati per un mese dalla polizia giudiziaria del Commissariato, avrebbero riscontrato i maltrattamenti posti in essere dalla maestra durante le attività di insegnamento: ripetuti strattonamenti, percosse, schiaffi al viso e alla nuca, umiliazioni ed isolamenti.

Da qui la richiesta della Procura al Gip di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi. Ieri mattina la notifica del provvedimento con decorrenza immediata.