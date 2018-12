Lentini, chiusa officina meccanica abusiva: sanzione di oltre 5.000 euro

Una officina meccanica abusiva è stata scoperta a Lentini dalla Polizia stradale durante controlli amministrativi mirati nei confronti di attività di autoriparazione della parte nord della provincia.

Il titolare, secondo quanto riscontrato, aveva omesso di comunicare alla Camera di Commercio di Siracusa l’inizio dell’attività. L’esercizio non risultava iscritto nel registro delle Imprese (ex R.I.A) esercenti l’attività di autoriparazione e, pertanto, svolgeva il servizio agli utenti in maniera abusiva, eludendo le norme in materia di sicurezza della circolazione stradale e, soprattutto quelle ambientali, smaltendo irregolarmente i rifiuti tossici in modo illegale ed altamente pericoloso per l’ambiente e per la stessa salute dei cittadini.

Pertanto è stato disposto il sequestro delle attrezzature e dei macchinari, è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.160 euro ed è stata ordinata l’immediata chiusura dell’officina abusiva.