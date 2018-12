Serie C, per l’Eurialo scontro salvezza con l’Avola

Scende in campo domani l'Eurialo, alle 17.30 al PalaCorso, dove sfiderà l’Avola in uno scontro salvezza da vincere.

La gara, valida per l’ottava giornata di serie C di pallavolo femminile, è alla portata delle verdeblù, che sperano di bissare il successo ottenuto due settimane fa a Gela. Ci si attende un match combattuto tra due squadre alla ricerca di punti salvezza. Viviana Olindo, tecnico dell’Eurialo, spera di recuperare Costanza Bennardo, uscita anzitempo martedì nella gara under 18 contro l’Holimpia per uno scontro fortuito con Serena Penzo. La palleggiatrice, invece, è rimasta stoicamente in campo contribuendo al successo della sua squadra nella stracittadina. Pur acciaccata, domani dovrebbe essere della partita.