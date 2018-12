Siracusa, droga e scommesse abusive: arrestato 25enne

Deteneva in casa 25 grammi di hashish e marijuana, materiale per il confezionamento oltre a 600 euro in contanti. Si tratta di un 25enne siracusano arrestato dalla Guardia di Finanza di Siracusa e posto ai domiciliari. Per il ritrovamento dello stupefacente è risultato fondamentale l'ausilio del cane antidroga “Aquy”.

Il giovane gestiva, inoltre, secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, una sala abusiva di scommesse su eventi sportivi mediante bookmakers esteri non autorizzati ad operare sul territorio nazionale. I militari delle fiamme gialle hanno sequestrato un personal computer, una stampante termica e numerose ricevute a riscontro dell'attività illecita.

Le indagini proseguono per individuare i canali di approvvigionamento del presunto pusher.