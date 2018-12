Siracusa, variazioni al bilancio della Regione: approvato contributo a ex Provincia e a Comuni in arretrato con gli stipendi

Ieri sera la votazione in aula all'Ars per le variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020.

“Nel testo approvato - spiega Rossana Cannata, componente della Commissione Attività Produttive - è stato votato favorevolmente l’articolo che ha recepito il mio emendamento che prevede un contributo da destinare al Libero Consorzio comunale di Siracusa e alla partecipata Siracusa Risorse per il pagamento degli stipendi dei lavoratori, attribuendo 2 milioni di euro e l’accesso al Fondo di garanzia regionale. Assegnati, inoltre, 3 milioni e 99 mila euro per l’erogazione di contributi in favore dei comuni che non hanno potuto provvedere al pagamento di almeno due mensilità dei dipendenti di ruolo nonchè dei comuni in dissesto o predissesto".

Tra questi i Comuni di Rosolini e Pachino: "potranno usufruire - conclude la parlamentare regionale - di tale importante sostegno economico per trascorrere più serenamente le festività natalizie”.