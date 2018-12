Palermo, Pd Sicilia: Faraone segretario

Davide Faraone è il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. L’ex sottosegretario all’Istruzione è stato proclamato segretario la notte scorsa dalla commissione regionale per il congresso, che ha affrontato anche il tema delle liste con i candidati all’assemblea regionale dem. Annullate dunque le primarie inizialmente previste per domenica 16 dicembre dopo che il “renziano” era rimasto l’unico candidato in corsa a seguito del ritiro di Teresa Piccione, di area Zingaretti, in polemica con la commissione nazionale di garanzia per avere stravolto le regole del partito stabilendo il rinvio dei congressi provinciali e di circolo a dopo le primarie.