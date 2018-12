Workshop INTERNATIONAL DIGITAL SWEET CHRISTMAS ALL'ISTITUTO "FEDERICO SECONDO DI SVEVIA"

L'evento è stato organizzato dal team del digitale nell'ambito delle azioni promosse dal PNSD. Hanno partecipato docenti , alunni, genitori e ad altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. Tra gli ospiti anche il sindaco Francesco Italia che è stato accolto con grande entusiasmo dagli allievi dell'istituto.

Durante l'evento gli alunni hanno illustrato in italiano, inglese, francese e spagnolo la storia del panettone e la tecnica della sua realizzazione. Sono stati venduti i panettoncini preparati dagli alunni di IV D Pasticceria dell'istituto e il ricavato devoluto in beneficenza. La preside Giuseppa Rizzo ha concluso i lavori augurando un sereno Natale agli alunni, alle famiglie a all'intera comunità siracusana