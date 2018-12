I sindaci della provincia di Siracusa salutano il Prefetto Castaldo

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e i sindaci della provincia di Siracusa sono stati ricevuti, ieri pomeriggio, dal Prefetto Giuseppe Castaldo, il quale sono stati rivolti i saluti per la partenza, essendo stato trasferito, dopo due anni di permanenza a Siracusa, alla guida della Prefettura di Pisa.

Al suo posto arriverà il Prefetto Luigi Pizzi, 65 anni, di Ascoli Piceno, già Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Teramo.

Al Prefetto Castaldo i Sindaci hanno voluto rappresentare la stima e i ringraziamenti per essere stato un punto di riferimento per tutte le Municipalità.