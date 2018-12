Villasmundo, guida in stato di ebbrezza: 6 mesi di reclusione

I Carabinieri di Villasmundo hanno arrestato V.F., 50 anni, celibe, disoccupato, censurato, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

L'uomo deve espiare la pena detentiva di mesi 6 di reclusione per il reato di guida in stato di ebrezza alcoolica, commesso in Brescia nel 2013. L’arrestato si trova in regime di detenzione domiciliare