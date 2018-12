Siracusa, occupa abusivamente un appartamento: arrestato

I proprietari avevano notato la luce accesa del proprio immobile disabitato, motivo per il quale hanno contattato i Carabinieri. All'interno dell'appartamento è stato trovato un uomo che aveva occupato abusivamente la casa. Si tratta di Fulvio De Natale, operaio edile siracusano 37 anni, pregiudicato, arrestati per violazione di domicilio e furto energia elettrica.

L'uomo, infatti, aveva collegato direttamente l’impianto elettrico dell’abitazione alla rete di distribuzione, bypassando il contatore Enel ed eludendo in tal modo il controllo del consumo.

L'uomo è stato rimesso in libertà