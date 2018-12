Augusta, accoltella un altro degente: arrestato per tentato omicidio

Dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 48enne di Lentini, Riccardo Sferrazzo, arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri del Comando Compagnia di Augusta. L'uomo, ricoverato in una struttura sanitaria ha prima accoltellato un altro paziente a seguito di un diverbio per futili motivi, colpendolo con un coltello a serramanico al torace e ad un braccio, procurandogli delle ferite lacero contuse giudicate guaribili in 30 giorni . All'arrivo dei Carabinieri l'uomo, che nel frattempo si era spostato in cortile, si è scagliato anche contro di loro con un altro coltello che ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni. Alla fine è stato immobilizzato e disarmato. Nel corso di una perquisizione nella sua stanza, i militari dell'Arma hanno rinvenuto altri tre coltelli illegalmente detenuti. Tutte le armi sono state sequestrate e Sferrazzo è stato ristretto nella Casa Circondariale Cavadonna.