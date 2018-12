Siracusa, auto contro scooter: in ospedale i due a bordo della moto

Incidente stradale intorno alle 12,15 in viale Zecchino a Siracusa.

Un'Alfa Romeo 146 stava per immettersi nel traffico, uscendo dal parcheggio, quando ha impattato con una moto che sopraggiungeva alle sue spalle con due persone a bordo, un ragazzo e una ragazza. I due sono stati sbalzati dallo scooter e sono finiti a terra. Ad avere la peggio il conducente della moto che ha riportato una ferita alla testa. Sul posto il 118 che ha trasportato il ragazzo ferito in ospedale.