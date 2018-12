Canicattini Bagni inserita tra i Comuni danneggiati dalle piogge del 18 e 20 ottobre

Il Comune di Canicattini Bagni inserito dalla Regione e dai Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione Civile tra quelli danneggiati dalle piogge torrenziali del 18 e 20 Ottobre, a seguito della stima dei danni per 240.000 euro redatta dall’Ufficio Tecnico comunale.

Danneggiati alcuni edifici pubblici, dal Palazzetto dello Sport di via Solferino al Centro Anziani di Palazzo Cianci, al cortile interno del Palazzo Municipale. Per quanto riguarda la viabilità, danni hanno subito la pavimentazione di parecchie strade urbane e i pozzetti d’ispezione al servizio del centro abitato, così come alcune caditoie; danneggiati, inoltre, il cunettone delle acque piovane in Contrada Pignati, crollati i muri di contenimento di molte arterie, sia nel centro abitato, che nelle strade extraurbane lungo la SP 14 Maremonti e, soprattutto, in Contrada Pozzillo.