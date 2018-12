Siracusa, elezioni amministrative: il Tar in Consiglio, Reale chiede l'annullamento

Udienza pubblica terminata questa mattina al Tar di Catania, a seguito del ricorso presentato da Ezechia Paolo Reale, ex candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative.

Terminate intorno alle 11.30 le discussioni, il Tar si è chiuso in Camera di Consiglio. L'esito della sentenza si potrà conoscere tra questa sera e, ancora più probabile, domani mattina.

La richiesta dell'ex candidato a sindaco è scritta nero su bianco in più di 80 pagine, ed è quella di annullare l’elezione del sindaco e del Consiglio Comunale.

In particolare, Reale ha sfidato Italia (attuale sindaco) anche al ballottaggio, ma il ricorso si riferisce al primo turno, quando per una manciata di voti Reale non riuscì a battere gli altri.

Le irregolarità sarebbero state riscontrate in 74 sezioni sulle 123 totali.

Tra i casi eclatanti riportati nel ricorso, voti fantasma e “schede ballerine”, cioè introdotte nell’urna dopo essere state votate da persone estranee al seggio elettorale.

A fianco di Reale la sua coalizione, che anch'essa ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’apertura dei plichi contenenti le schede votate, ma non registrate, o registrate in modo difforme, per fare emergere la volontà effettiva dei Siracusani.

Si tratta di 8 liste provenienti dal mondo civico e politico: Idea Sicilia - Popolari e Autonomisti, Progetto Siracusa, Cantiere Siracusa e Evoluzione civica, Amo Siracusa, Fratelli d'Italia, Udc, Forza Italia e Siracusa Protagonista con Vinciullo.