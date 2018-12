Rapinate violente nel Catanese, arresti

Nel novembre scorso avrebbero rapinato, a distanza di due giorni l'una dall'altra, due tabaccherie di via Vittorio Emanuele III di Belpasso (Catania), durante le quali avrebbero malmenato le vittime, una delle quali, una donna 65enne, fino a farle perdere conoscenza. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato a Stefano Amore, di 21 anni, e Carmelo Miano, di 23. Miano è stato trovato in possesso di una pistola e di un kg di marijuana. Nella prima rapina, il 6 novembre scorso, con pistola e volto travisato sarebbero entrati in una tabaccheria al n.58 ed intimato al padre del titolar di consegnare il denaro in cassa. Al diniego dell'uomo perché a quell'ora non vi erano soldi in cassa, lo avrebbero preso a calci e schiaffi, impossessandosi solamente di alcuni pacchetti di sigarette. Nella seconda rapina, in una tabaccheria al n. 455 dove, avrebbero esploso un colpo di pistola in aria e picchiato l'anziana proprietaria fino a farle perdere conoscenza per impossessarsi di 500 euro.