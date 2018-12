Manovra: pressing Moscovici sull'Italia: 'Sul deficit ancora non ci siamo'

L'Italia dovrebbe compiere ulteriori sforzi per il Bilancio 2019. Così il commissario Ue Pierre Moscovici commenta l'annuncio da parte del governo italiano di un deficit al 2,04% per il prossimo anno. "È un passo nella giusta direzione, ma ancora non ci siamo, ci sono ancora dei passi da fare, forse da entrambe le parti".