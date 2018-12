Siracusa, delegazione di Confartigianato alla manifestazione "Quelli del sì"

Anche Siracusa è presente oggi, con la folta delegazione delle imprese artigiane siciliane, a Milano alla manifestazione organizzata a livello nazionale per “dire sì” allo sviluppo del Paese. La delegazione siracusana guidata dal presidente Daniele La Porta ed il direttore del patronato Inapa Siracusa, Enzo Caschetto.

"Siamo in tanti oggi a Milano a rappresentare le piccole imprese di tutto il Paese, riunite sotto le bandiere di Confartigianato, per dire sì allo sviluppo dell’Italia – afferma Daniele La Porta – e la delegazione siracusana rappresenta i piccoli imprenditori del nostro territorio che, guidati dalle associazioni e federazioni, vogliono mandare un messaggio chiaro e positivo a politica ed istituzioni: siamo “Quelli del sì” che vogliono mandare avanti l’Italia in Europa e nel mondo, siamo quelli che, dopo gli immani sforzi per uscire dalla crisi, vogliono continuare a produrre “valore artigiano” e a rimanere nel gruppo di testa delle imprese competitive europee".