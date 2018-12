Siracusa, welcome day a Confindustria per 23 nuove aziende

“Welcome day” per 23 nuove aziende ieri in Confindustria Siracusa: tra queste la Sonatrach, azienda di Stato algerina che il 1° dicembre ha perfezionato il closing per l’acquisto della Raffineria Esso di Augusta.

Nel suo breve intervento di saluto l’Amministratore Delegato e Direttore della Raffineria di Sonatrach Rosario Pistorio ha detto: “La Sonatrach ha deciso di investire su questo territorio, acquisendo oltre alla raffineria di Augusta anche i depositi di Augusta, Palermo e Napoli, nell’ottica del progetto SONATRACH 2030 che mira alla crescita della compagnia di stato algerina nel contesto delle compagnie petrolifere internazionali.

Cosìl Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona: “Saluto la Esso Italiana, che con oltre sessanta anni di presenza nel nostro territorio ha dato molto in termini di crescita socio-economica e culturale alla società siracusana. Ringrazio la Esso Italiana altresì per il regalo che ci ha fatto: la presenza di Sonatrach, azienda di stato algerina, multinazionale, grande gruppo petrolifero che ha scelto questo territorio per investire e che darà nuove opportunità in termini di prosecuzione e rilancio delle attività della raffineria. La scelta, inoltre, di un manager siciliano, Rosario Pistorio, Amministratore Delegato della società Sonatrach Italia oltre che Direttore della Raffineria, è un segnale preciso di grande sensibilità ed attenzione nei confronti del territorio.”