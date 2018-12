Siracusa, il caso Licia Gioia: parla il procuratore Scavone. VIDEO

Il caso della morte di Licia Gioia, la sottufficiale dei Carabinieri, trovata morta in casa il 28 febbraio del 2017 trattato nuovamente nella trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?". Ospiti in studio i genitori della giovane Carabiniere, per la cui morte è indagato con l'accusa di omicidio volontario il marito, Francesco Ferrari, poliziotto. A confronto le dichiarazioni rese da Ferrari e quelle dei genitori che descrivono situazioni e stati d'animo della donna opposti. Ai microfoni dell'inviata della trasmissione di Rai 3 il procuratore, Fabio Scavone.

