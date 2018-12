Siracusa, primarie Pd regionale: Baio invita a disertare "Calpestate le regole della democrazia"

"Il Partito democratico siciliano è nel caos". Questo il giudizio espresso da Salvo Baio, componente della Direzione provinciale del partito a Siracusa.

"Il gruppo che fa riferimento a Davide Faraone, candidato alla segreteria regionale, - afferma Baio - sta calpestando le regole più elementari della democrazia impedendo il regolare svolgimento dei congressi. Dopo i disastrosi risultati delle elezioni regionali, di quelle nazionali e, in ultimo, di quelle amministrative, il Pd avrebbe dovuto creare in Sicilia le condizioni politiche per un rilancio del partito, dando vita nei circoli e nel territorio ad una discussione a tutto campo per analizzare le cause delle sconfitte elettorali e della perdita di ruolo del partito. Invece - affonda il colpo Baio - il ticket Faraone Rubino, nato da un cinico e vergognoso accordo tra renziani e "partigiani" antirenziani siciliani rischia di ridurre ad una farsa i congressi. In queste condizioni, a mio avviso,Teresa Piccione, candidata alla segreteria regionale dell'area Zingaretti, ha fatto bene a ritirarsi".

Da qui l'invito a disertare le primarie "per non dare alcuna legittimazione al duo Faraone Rubino. Vogliamo batterci - conclude Baio - per un partito alternativo nei metodi, negli obiettivi e negli ideali".