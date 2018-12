Siracusa, oggi l'abbraccio della città alla sua Patrona, Santa Lucia. In DIRETTA l'uscita del simulacro

I 13 colpi a salve hanno dato inizio alle 8 di questa mattina ai festeggiamenti in onore di Santa Lucia. I siracusani sono pronti per accogliere la loro Patrona e il simulacro, traslato ieri dalla cappella laterale all'altare maggiore, è pronto a scendere tra i suoi devoti.

Alle 10,15 il primo appuntamento della giornata con la Solenne Concelebrazione presietuta quest'anno dal Nunzio Apostolico in Italia e Repubblica di San Marino, Mons. Emil Paul Tscherrig. La celebrazione sarà animata dal Coro polifonico diretto dal M° Gaetano Raddino.

Alle 15,30 la processione delle Reliquie e del Simulacro della Santa Patrona dalla Cattedrale di Piazza Duomo alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, alla Borgata.

Alle 15,15 il collegamento per trasmettere in diretta l'uscita del simulacro sul sagrato del Duomo.

Dopo il discorso dell'arcivescovo, Mons, Salvatore Pappalardo, si darà avvio alla processione che attraverserà via Picherali, largo Aretusa, Passeggio Adorno, via Ruggero Settimo, Porta Marina, via Savoia, largo XXV luglio, piazza Pancali, corso Umberto I (durante la sosta avrà luogo l'omaggio delle Forze armate alla Santa Patrona), viale Regina Margherita, via Arsenale, via Piave, via Ragusa e piazza Santa Lucia. L'arrivo della Patrona sarà salutato dai fuochi pirotecnici.

All'arrivo del simulacro ,'arcivescovo leggerà il decreto che erige a Santuario la Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro e frà Daniele Cugnata, Rettore del neo Santuario, celebrerà la messa.