Pari casalingo per il Siracusa contro una Casertana rimaneggiata

E' finita 0-0 tra Siracusa e Casertana oggi al De Simone, una Casertana che era in formazione largamente rimaneggiata: in campo le seconde linee e la possibilità di effettuare solo due cambi.

Primo tempo equilibrato e avaro di emozioni e di occasioni da gol per entrambe le formazioni.

Nella seconda frazione di gioco il ritmo è salito e sia il Siracusa che la Casertana hanno provato a costruire l'azione decisiva; al 60' Romano Tira ma il portiere azzurro Gomis respinge di piede; al 66' Tuminetti ci prova dalla distanza, ma la alla va a lato; al 71' gli ospiti vanno vicini al vantaggio ma il tirro di Cigliano, deviato da Gomis, finisce sulla traversa. Al 90' l'azione della Casertana che avrebbe suonato come una beffa con il cross di Zito che arriva a Cigliano, il suo tiro finisce alto.

Le interviste a fine gara

Simone Russini (esterno Siracusa) “Il mio ingresso ha portato vivacità perché le mie caratteristiche sono quelle di saltare l’uomo. E’ stato importante mantenere l’atteggiamento che ci ha chiesto il mister. Proviamo tante situazioni di gioco in allenamento e può capitare che in partita non si concretizzino le opportunità che creiamo. Nel secondo tempo abbiamo provato a vincere e questo sbilanciamento ha consentito alla Casertana di avere una grossa occasione nel finale ma nel complesso il Siracusa ha provato in tutti i modi a vincere la gara”

Michele Pazienza (allenatore del Siracusa): Il ritmo nel secondo tempo è stato incessante, rispetto al primo, ma nel complesso la prestazione è stata certamente positiva. Con Celeste abbiamo avuto maggiore opportunità per quanto riguarda il palleggio ed è quello che gli avevo chiesto. Russini? Non l’ho fatto partire dal primo minuto per questioni tattiche e di equilibrio, d’altra parte il nostro obiettivo è mantenere la categoria. Il suo ingresso nel secondo tempo ha dato verve alla manovra ma va detto che abbiamo rischiato di prendere gol. La mia squadra nell’ultima mezz’ora ha avuto coraggio ma non dobbiamo dimenticare che eravamo reduci dalla partita con la Vibonese.