Francofonte, terreno sottoposto a vincolo paesaggistico trasformato in discarica

Avevano destinato un'area di circa 2.500mq2 di terreno a Francofonte, sottoposto a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, alla realizzazione di una discarica non autorizzata contenente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quali elettrodomestici, mobili di ogni genere nonché scarti di amianto e rame che precedentemente avevano raccolto e trasportato in assenza delle prescritte autorizzazioni.

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro l'area e denunciato i due proprietari del terreno. Si tratta di due francofontesi, pregiudicati, C. N., 69 anni, coniugato, pensionato, ed il figlio C. R., 42 anni, coniugato, bracciante agricolo.