Siracusa, pesca illegale nell'Area Marina protetta del Plemmirio

Intercettata, dalla Guardia Costiera di Siracusa, un’unità da diporto intenta ad effettuare attività di pesca all’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, precisamente in Zona “A”. A bordo era presente una sola persona, la quale confermava di avere appena terminato di posizionare un palangaro all’interno della zona di riserva integrale. L’attrezzo da pesca è stato posto sotto sequestro. Il trasgressore veniva identificato e segnalato all’Autorità giudiziaria per il reato posto in essere.