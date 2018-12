La robotica dell'Istituto Ruiz di Augusta tra i bambini dell'Umberto I

Gli studenti del 2° Istituto di Istruzione superiore “A. Ruiz” di Augusta, accompagnati dal robot Nao, un “medico” molto speciale, torneranno nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto primo di Siracusa venerdì 14 dicembre alle ore 10,30, per l’incontro conclusivo del progetto di alternanza scuola – lavoro denominato “La Robotica in corsia – la tecnologia al servizio del Territorio”.

All’incontro parteciperanno il dirigente scolastico Maria Concetta Castorina e il direttore generale f.f. dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu assieme al direttore medico dell’ospedale Giuseppe D’Aquila, al direttore del reparto di Pediatria Antonio Rotondo tutor aziendale e ai docenti tutor didattici organizzativi del progetto Angelo Santacroce e Carmelo Siena.

Il progetto formativo, che ha coinvolto sedici studenti delle quarte e quinte classi del percorso Scienze applicate del Liceo Scientifico, è frutto di un protocollo d’intesa stipulato tra l’Istituto scolastico megarese e l’Asp di Siracusa. “Questa Azienda collabora costantemente e proficuamente con l’Ufficio Scolastico provinciale e con le Scuole di ogni ordine e grado del territorio in una ottica di integrazione e sinergia interistituzionale – sottolinea il direttore generale f.f. Anselmo Madeddu – con il fine di agevolare le scelte professionali dei ragazzi mediante la conoscenza del mondo del lavoro, contribuendo a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”.