Rosolini, in distribuzione i tesserini di libera circolazione Ast 2019 per gli anziani

Da lunedì 17 dicembre, presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Rosolini sono in distribuzione i tesserini di libera circolazione Ast 2019 per gli anziani che ne hanno fatto richiesta. Gli interessati, potranno recarsi, muniti di una foto formato tessera, presso gli uffici Servizi Sociali siti in via Tobruk 151 nelle ore d’ufficio.