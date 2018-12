Siracusa, le scippano la borsa e la spingono a terra: indagini

Una donna, di 55 anni, vittima di un furto con strappo, ieri, in via Accolla a Siracusa. Nell'androne di un condominio la donna è stata scippata della borsa e spinta per terra. Sul posto la Polizia di Stato. Indagini in corso.

Il giovane, dopo aver preso il portafogli all’interno della borsa, si allontanava