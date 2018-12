Siracusa perde la sua lotta contro Palermo, entro oggi 'L'Annunciazione' di Antonello Da Messina portata via dal Bellomo

Siracusa-Palermo 0-1 Siracusa-Palermo 0-1

. A nulla sono valsi i tentativi di combattere il trasferimento del quadro L'Annunciazione di Antonello Da Messina dal Museo Bellomo di Siracusa a Palermo per una mostra che ha inizio venerdì e durerà fino a febbraio: entro questa mattina l'opera sarà portata via. "E' un malato che non può essere trasportato quel dipinto" - aveva dichiarato ieri a SiracusaPost.it il docente di Storia dell’arte alla facoltà di Architettura, Paolo Giansiracusa. A niente è valsa la manifestazione contro il trasferimento seppure temporanea, niente neanche a seguito della nota stampa dell'assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata, la petizione e altro

Un camion questa mattina ha imboccato l'autostrada per Siracusa e per sottrarre l'opera pittorica dal Museo Bellomo. Peraltro, il professore Giansiracusa teme che, in vista di altri eventi, il dipinto possa mancare per quasi due anni da Siracusa.