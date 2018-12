Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa, il mistero del “vice presidente vicario”: Tanasi "Chi è?"

E’ apparsa una targhetta con la scritta “vice presidente vicario” fuori la porta di una stanza dove ha sede la Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia orientale.

Premesso che la legge 580 del 1993 “riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” all’articolo 14 comma 3 recita che “La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni”, la vicenda appare poco chiara.

A chiedere chiarimenti al Presidente e al Segretario generale è Francesco Tanasi, Consigliere della Camera di Commercio e Segretario nazionale Codacons.

“Cosa significa quella targa visto che alla camera di commercio esiste un solo vicepresidente e non esiste quindi un vicepresidente vicario?” – chiede provocatoriamente Tanasi – “Ci sono deliberazioni in merito? Chi ha autorizzato l’istallazione di questa targa e per quale motivo ? Quale è stato il costo di realizzazione e istallazione? Quali funzioni si svolgono in questa stanza? Chi è questo vicepresidente vicario?”