Siracusa, l'Ortigia "pesca" Cercle des Nageurs de Marseille

Oggi sorteggio per gli accoppiamenti delle semifinali di Euro Cup di Pallanuoto. Dall'urna di Syon spunta Circolo Canottieri Ortigia vs Cercle des Nageurs de Marseille.

Gara di andatain programma per il 23 gennaio a Marsiglia e ritorno, il 27 febbraio, alla “Paolo Caldarella” di Siracusa.