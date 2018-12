Siracusa, furto di scooter: rintracciato e arrestato uno dei 2 presunti autori

Insieme ad un complice, ruba uno scooter di grossa cilindrata, alla vista dei Carabinieri tenta la fuga ma viene rintracciato dai Carabinieri.

E' accaduto ieri pomeriggio a Siracusa: i militari hanno notato due giovani a bordo di due scooter di cui uno con targa coperta e l’altro con sistema di allarme sonoro attivato, imboccare la pista ciclabile dal monumento ai caduti e procedere in direzione Targia. Li hanno intercettati all'altezza della Tonnara per effettuare un controllo mirato. I due ragazzi, però, hanno abbandonato i mezzi e si sono dati alla fuga per le campagne circostanti. Uno dei due però è stato riconosciuto dai Carabinieri e rintracciato poco dopo. Per lui, 18 anni, è scattato l'arresto per furto aggravato. In attesa del rito direttissimo il giovane è stato rinchiuso a Cavadonna. Indagini n corso per identificare il suo complice. Lo scooter rubato è stato restituito al legittimo proprietario.