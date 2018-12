Siracusa, guasto idrico: erogazione sospesa nella parte alta della città

Sospesa l'erogazione idrica al serbatoio di Bufalaro Alto per una grossa perdita in via Ascari a Siracusa. Il problema è stato causato dall'interruzione di energia elettrica che si è verificata intorno alle 6,30 e che ha determinato la fermata improvvisa degli impianti di pompaggio di San Nicola.

Da qui l'interruzione dell'erogazione idrica per l'intera giornata in viale Epipoli, via Carlo Forlanini, Tica, Tisia e limitrofe e sulle zone di contrada Sinerchia e via Siracusa a Belvedere.

Gli operai della Siam sono al lavoro dall'alba per effettuare la riparazione