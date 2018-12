Pachino, partnership tra Comune e Anmil: via a corsi di formazione per dipendenti e cittadini

Il Comune di Pachino ha siglato un protocollo d'intesa con l’Anmil, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro, per avviare corsi di formazione professionale gratuiti aperti ai dipendenti comunali e a tutti i cittadini in cerca di lavoro.

La partnership è stata sancita venerdì mattina al palmento Di Rudinì, in presenza del sindaco, Roberto Bruno, dell’assessore al Bilancio, Tributi e Finanze, Giuseppe Cannarella, e per l’ Anmil, il presidente regionale, Antonino Capozzo, la direttrice, Romina Licciardi, Tiziana La Terra, orientatore, la collaboratrice Giuseppa Benincasa e il progettista Vincenzo Occhipinti.

"L’Anmil – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – metterà la propria professionalità a disposizione delle esigenze dell’ente municipale nella realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e diffusione di attività a favore del Comune di Pachino, dei dipendenti e dei cittadini. Sarà data la possibilità di una formazione professionale gratuita, in base alle necessità specifiche del Comune".

"La nostra associazione – ha dichiarato il presidente Capozzo – fornirà al territorio tutti i supporti utili allo sviluppo della formazione e della crescita sociale ed economica, pertanto promuoverà ed elaborerà anche proposte formative per qualificare le competenze dei lavoratori".