Siracusa, oggi il Corso Umberto sarà riaperto al traffico

Entro oggi il Corso Umberto sarà interamente riaperto al traffico. Così come da calendario, eri è stata completato il tratto compreso tra e due bretelle del Foro siracusano; inoltre gli operai sono intervenuti un po' più avanti, al confine tra la villa e piazzale Marconi per eliminare gli avvallamenti che si erano creati nel corso degli anni. Su quest'ultimo tratto è stato momentaneamente collocato una strato di asfalto. Ciò consentirà alla malta di stabilizzarsi prima della posa delle basole e renderà la strada percorribile in considerazione del crescente traffico prenatalizio e della processioni religiosa per l'ottavario della festa di santa Lucia.