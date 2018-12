La Regione siciliana ha firmato il provvedimento con il quale vengono impegnati per gli anni 2019 e 2020 rispettivamente 728.747,14 euro e 371.256,86 euro per un totale di 1.100.000 euro per la Chiesa SS. Annunziata di Sortino. Lo comunicano Vincenzo Vinciullo e Nello Bongiovanni.