Siracusa, trasferimento de "L'Annunciazione": cresce l'adesione alla petizione del Comitato "Nessuno tocchi Antonello"

E' quasi una sollevazione quella che vuole impedire che "L'Annunciazione" di Antonello da Messina sia trasferito dal Museo Bellomo al Museo Abatellis di Palermo per far parte di una mostra che sarà inaugurata il 14 dicembre. Promotore è il docente di Storia dell’arte alla facoltà di Architettura, Paolo Giansiracusa.

Per difendere l'opera pittorica, il cui stato è attualmente di estrema fragilità è stata lanciata una petizione con la quale viene avanzata domanda di accesso agli atti relativi al trasferimento.

"Si avanza l' istanza - si legge nella petizione - tenuto conto dell’allarme sociale che tale trasferimento solleva in considerazione dello stato di estrema fragilità dell’opera. Tale trasferimento può trovare assenso esclusivamente se non ostano esigenze di conservazione del bene che ne garantiscano la integrità".

Ad apporre la propria firma in calce alla petizione molti esperti di conservazione dei beni culturali, studiosi, professionisti ed intellettuali attenti al patrimonio storico artistico del Paese, che vogliono conoscere gli atti richiesti e le condizioni di movimentazione dell’opera, oltre che la compatibilità del prestito in relazione allo stato di conservazione e tutela del dipinto.