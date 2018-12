Siracusa, servizio igiene urbana a Tekra fino al 31 gennaio

Arriva dopo una giornata di fuoco l'ordinanza comunale con la quale si affida il servizio di igiene urbana alla Tekra fino al 31 gennaio. La ditta inizialmente ha vinto la gara d'appalto ponte valida per sei mesi, fino ad oggi quando una sentenza del Tar, dietro ricorso della seconda arrivata alla gara (l'Igm), ha annullato l'aggiudicazione della gara, ma non invalidato la gara.

Confusione e rassicurazioni nella giornata di oggi. Il servizio continuerà, e il personale è garantito. In questi due mesi si dovrà capire il parere della commissione d'appalto che dovrà nuovamente insediarsi e valutare i requisiti di entrambe le ditte.