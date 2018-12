Ferla-Cassaro, sopralluogo degli assessori regionali Bandiera e Falcone

Sopralluogo nella tarda mattinata di oggi sui luoghi della frana sulla Sp 45 da parte degli assessori regionali Edy Bandiera e Marco Falcone.

Sette giorni fa il distacco di grossi massi dal costone roccioso della Cassaro-Montegrosso, che hanno di fatto bloccato la strada, per la quale poi il Libero Consorzio ha disposto la chiusura per ragioni di sicurezza.

Gravi disagi per i residenti dei due Comuni montani che per oggi pomeriggio hanno indetto un consiglio comunale condiviso presso l'area di protezione civile del comune di Cassaro con all'ordine del giorno i problemi di viabilità. Contestualmente hanno inviato una lettera al Presidente Musumeci.