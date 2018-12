Augusta e Melilli, servizio straordinario contro furti e rapine

Un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nello scorso weekend dai Carabinieri tra Augusta e Melilli.

Coinvolti circa 30 uomini, con 15 autoveicoli: è stato identificato un centinaio di utenti, sono state elevate 9 contravvenzioni al codice della strada e, a seguito del controllo in un “Compro Oro”, un cittadino rumeno è stato denunciato per ricettazione di oggetti di bigiotteria.

A Melilli, nel corso della notte di domenica, i militari dell’Arma ha permesso recuperato, a poche ore dal furto, monili in oro del valore di 50.000 euro circa che sono stati restituiti al legittimo proprietario, un 21enne è stato segnalato con l'accusa di ricettazione.