Siracusa, il Mercatino di Natale dei frati Cappuccini: inaugurazione giorno 13

Una raccolta fondi a favore del progetto di assistenza e adozione condotta dall’Associazione Onlus senza scopi di lucro "Cento mamme per cento bambini" è organizzata dai Frati minori cappuccini di Siracusa che da alcuni giorni sono impegnati nell’allestimento, all’interno del chiostro del convento di Siracusa, degli stand del “Mercatino di Natale 2018”. La raccolta fondi avverrà attraverso la vendita di prodotti solidali, oggetti, e dolciumi.

Il Mercatino sarà inaugurato giovedì 13 dicembre alle 18,30 e proseguirà nei giorni 14, 15 e 16. Un evento, quest’anno giunto alla terza edizione, che vede in prima linea l’equipe del servizio “Missio ad Gentes” della Provincia religiosa dei Frati minori cappuccini di Siracusa di cui è coordinatore fr. Emiliano Strino.

Gli ospiti verranno accolti con l’aperitivo francescano, la degustazione di arance bio-francescane e dolcetti natalizi fatti in casa (venerdì 14); inoltre i visitatori verranno invitati anche ad assaggiare i cavatelli con sugo che verranno cucinati nel chiostro del convento e vin brulè (sabato 15 e domenica 16 alle h 20).