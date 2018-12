Avola, il Comune aderisce al Paesc: in arrivo oltre 21.000 euro

Il Comune di Avola aderisce al Piano di azione, sostenibile e il clima: Da qui l'arrivo di 21.315 euro:

“La nostra è una città ecosostenibile – commenta il sindaco, Luca Cannata - che si rivolge all'ambiente come risorsa da valorizzare e che vuole proseguire nella strada già intrapresa con i lavori nella scuole e nelle sedi comunali, con l'efficientamento energetico e con la nuova illuminazione in fase di realizzazione. Vogliamo proseguire per questa strada”.

La Regione Siciliana intende promuovere e sostenere l'adesione dei comuni siciliani al Patto dei sindaci e alle azioni correlate quali la definizione di Paesc con l'obiettivo della riduzione delle emissioni di Co2 di almeno il 49% entro il 2030 e l'aggiornamento del Piano di azione per l'energia sostenibile già approvato.