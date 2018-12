Siracusa, elezioni rsu nell'area industriale: a Filctem Femca e Uiltec il 93%

Il 93% dei voti per l'elezione delle rsu nell'area industriale di Siracusa è andata a alle liste di Filctem Femca e Uiltec. Sono stati 3.000 i lavoratori dei settori chimico, energia, elettrico, gas acqua e coibenti chiamati al voto. Altissima l’affluenza alle urne che ha toccato il 95% circa. Sono stati allestiti 39 seggi in 18 aziende. Tra gli obiettivi dei nuovi delegati eletti c'è "la conoscenza dei piani industriali delle grandi multinazionali, la revisione della politica degli appalti al fine di difendere i settori dell’indotto come quello della coibentazione, e la difesa dei lavoratori del servizio idrico della provincia.