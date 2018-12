Siracusa, guazzabuglio rifiuti: poca vita per Tekra, il Tar accoglie il ricorso di Igm "Partecipazione della Tekra illegittima"

Nuovi mezzi, nuova divisa, tutto nuovo per i dipendenti, ma la svolta dura poco. A drilo è il Tar di Catania che si è espresso così nei confronti della gara ponte per il servizio di gestione rifiuti, aggiudicata dalla ditta Tekra.

"La partecipazione della Tekra sarebbe illegittima anche per l’esistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità, che la stessa avrebbe dichiarato" - si legge nel documento ufficiale.

La svolta della gestione rifiuti finisce qua? Buongiorno Igm.