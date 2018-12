Palazzolo Acreide, Casa Museo Uccello: impegnati un milione e seicento mila euro per i lavori di restauro

La Regione siciliana ha impegnato 1.600.000 euro per il finanziamento del progetto n.82 denominato “Palazzolo Acreide: Lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo regionale Antonino Uccello” beneficiario il Polo Regionale di Siracusa per i Beni Culturali, Galleria di Palazzo Bellomo. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.