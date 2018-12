Siracusa, trasferimento de L'Annunciazione a Palermo: resistenza al Bellomo. VIDEO

Si sono ritrovati questa mattina, i componenti di un movimento civico, davanti il Museo Bellomo di Siracusa, per dire No al "prestito" de "L'Annunciazione" di Antonello da Messina a Palermo in occasione della mostra organizzata nel capoluogo siciliano e che per l'assessore regionale ai Beni culturali Tusa deve vedere la presenza di tutte le grandi opere dell'artista siciliano.

A guidare la resistenza umana lo storico d'arte, Paolo Giansiracusa.