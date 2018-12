Pachino, esplode colpi di arma da fuoco dal terrazzo: denunciato

Ha imbracciato il fucile e, dal terrazzo della propria abitazione a Pachino, intorno alle 12 di ieri, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco.

A chiamare la Polizia di Stato, alcuni vicini di casa. Sul posto, gli Agenti hanno trovato, nascosti sotto una catasta di travi, due fucili semiautomatici (un fucile semiautomatico calibro 28 marca Beretta modello A400 Xplor Action e un fucile semiautomatico marca Breda modello Lr calibro 12), un carniere di colore verde mimetico con all’interno 98 cartucce calibro 28, 30 cartucce calibro 12, 6 bossoli in plastica di colore rosso calibro 28 esplosi e 1 bossolo colore verde calibro 12 esploso sul pavimento del terrazzo.

Successivamente, a seguito di perquisizione dell’autovettura di proprietà di V. C., sono state rinvenute, all’interno di una busta di plastica, 125 cartucce calibro 28 e 3 cartucce calibro 36.

L'uomo, V.C. ( 34 anni), residente a Pachino, è stato denunciato per il reato di sparo con armi da fuoco in luogo abitato.

Le armi detenute sono state poste sotto sequestro.