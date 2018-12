Siracusa, sport e solidarietà al PalaCorso

Un pomeriggio di sport e solidarietà ieri al PalaCorso in occasione del derby tra Eurialo e Augusta per la serie C di pallavolo femminile. Le ospiti si sono aggiudicate i tre punti grazie ad un 3-0 che comunque non deve trarre in inganno. L’Eurialo ha giocato bene: il primo set infatti ha visto arrivare le locali a quota 18, secondo e terzo rispettivamente a 22 e 23. Gara divertente, caratterizzata anche da alcuni scambi lunghi ed intensi. L’Eurialo non si è mai arresa e nel terzo set, sotto di 4 punti (22-18), è riuscita a raggiungere il pari (23-23), prima di subire due attacchi consecutivi e arrendersi.

“Le ragazze – ha detto il vicepresidente Salvo Corso – si sono battute bene contro una squadra comunque più esperta. La prestazione è stata buona e siamo contenti anche se resta un pizzico di rammarico per non aver portato a casa almeno un set. La gara che conta comunque è quella di sabato prossimo in casa contro l’Avola. Uno scontro salvezza che dobbiamo cercare di vincere. Voglio anche ringraziare quanti hanno accettato il nostro invito di donare derrate alimentare alla San Vincenzo De Paoli, presente con uno stand al palazzetto. Abbiamo raccolto molti prodotti non deperibili che nei prossimi giorni saranno consegnati a quanti, a causa di problemi economici, non riescono più nemmeno a fare la spesa. Lo sport è anche questo e sono contento di questa collaborazione con la San Vincenzo De Paoli perché non possiamo e non vogliamo restare indifferenti di fronte ai problemi di tanta gente”.